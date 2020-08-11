أغييب جوبا رابع صفقات شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، يوم الاثنين، تعاقدها مع أغييب جوبا، صانع ألعاب نجم بن عكنون، ليصبح رابع صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" "يسر شبيبة القبائل أن يعلن عن وصول لاعبها الرابع، خلال فترة التحويلات، أغييب جوبا صانع ألعاب نجم بن عكنون" ووقع جوبا صاحب 24 عاما على عقد لثلاثة مواسم، في حين لم يعلن النادي عن قيمة الصفقة.

جدير بالذكر، أن فريق شبيبة القبائل دخل بقوة سوق التحويلات الصيفية، حيث تعاقد مع كل من مهدي فراحي 23 سنة القادم من رائد القبة، بالإضافة إلى العرفي حذيفة 19 سنة لاعب الفئات الشبانية لنادي أمل الأربعاء، وإلياس حدوش 22 سنة مدافع شباب الدار البيضاء، ويعد المدافع المحوري حدوش، من خريجي فريق اتحاد العاصمة، الذي غادره الموسم الماضي إلى شباب الدار البيضاء، قبل أن يرسم التحاقه بشبيبة القبائل.

من جانب أخر، أعلن مجلس إدارة شبيبة القبائل، بقيادة شريف ملال، عن تعيين الثنائي، كمال عبد السلام، وماليك مقبل، في منصبي المدير الرياضي، والمدير الإداري، على الترتيب.

وكشف النادي القبائلي، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا القرار، جاء من أجل سد الفجوة التي يعاني منها الفريق على هذا المستوى، منذ رحيل اللاعب السابق كمال ماراك.