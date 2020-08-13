كورونا: تعافي 377 و488 حالة إضافية و8 وفيات في 24 ساعة

13/08/2020 - 17:03

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 377 شخصًا وتسجيل 8 وفيات و488 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1341 وعدد الإصابات إلى 37187 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 1.1 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز الدكتور جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 26004 شخصًا بينهم 377 غادروا المستشفيات، في وقت يتواجد 44 مريضًا حاليًا في العناية المركزة.

وذكر فورار أنّ 33 ولاية سجّلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها، فيما أحصت 15 ولاية ما يفوق 10 حالات.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي".

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