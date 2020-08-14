الرابطة الفرنسية الأولى : إصابة الجزائري مهدي عبيد بفيروس كوفيد-19

14/08/2020 - 16:08

أصيب الوسط الدفاعي الجزائري لنادي نانت (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم)، مهدي عبيد، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم وضعه في الحجر الصحي، حسبما أوردته هذا الجمعة، اليومية الرياضية ليكيب.
فبعد كل من ماركوس كوكو، راندال كولو مواني، جان شارل كاستليتو ولودوفيتش بلاس، جاء دور مهدي عبيد الذي جاء اختباره إيجابيا بفيروس كوفيد-19.
وبعد كشف اختباره، تم وضع الوسط الجزائري (28 سنة - 13 مشاركة دولية) على الفور في حجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل، مثلما تنص عليه القوانين السارية المفعول.
وسيكون غائبا عن المباراة الافتتاحية للموسم الكروي، 2020-2021، المقررة يوم السبت 22 أغسطس،أمام بوردو على ميدان هذا الأخير (سا 00ر16 بالتوقيت الجزائري).
وكان عبيد الذي توج بطلا لإفريقيا-2019 رفقة المنتخب الجزائري بمصر، قد التحق بنادي نانت عام 2019 بعقد يمتد إلى غاية عام 2022، قادما إليه من نادي ديجون بعد انتهاء عقده مع هذا الأخير.

 

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رياضة, كرة القدم

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