الرئيس تبون : نادي الموقع أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش بعد العناء في حماية الحدود و الدفاع عن الوطن

أكد رئس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس بعين النعجة (الجزائر العاصمة) أن نادي الموقع للجيش الناحية العسكرية الأولى هو "أقل شيء ممكن تقديمه للضباط وضباط الصف للجيش الوطني الشعبي" بعد التعب والعناء في حماية الحدود و الدفاع عن سلامة الوطن.

واعتبر الرئيس تبون خلال تدشينه للنادي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ 20 أوت، أن هذه المشاريع هي "أقل شيء ممكن أن نقدمه للضباط وصف الضباط الجيش الوطني الشعبي" بعد كل "الجهد والتعب والعناء" في حماية الحدود و الدفاع عن سلامة الوطن.

للإشارة فإن هذا النادي- بثلاثة نجوم- الذي شكل المحطة الاولى في الزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية موجه لفائدة صف الضباط و الضباط والمستخدمين العسكريين للجيش الوطني الشعبي.

ويحتوي على فندق من 84 غرفة ومطعمين وقاعة للمحاضرات و قاعتين متعددتي الخدمات ومسبح شبه أولمبي وثلاثة ملاعب وفضاءات التسلية و كذا مسرح.

ويضاف هذا النادي لإنجازات النشاطات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

ودشن رئيس الجمهورية، بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الاولى.

حيث كان كان في استقبال الرئيس تبون عند مدخل النادي، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة مرفوقا بالفريق الاول بن علي بن علي، قائد الحرس الجمهوري، و الامين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات المسلحة و قائد الناحية العسكرية الاولى و رؤساء الدوائر و مديرين مركزيين.

وبعد ما استمع رئيس الجمهورية للنشيد الوطني قدمت له تشريفات متكونة من مختلف تشكيلات وحدات الجيش الوطني الشعبي.