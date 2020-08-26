تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" إلى 30 سبتمبر

قررت محكمة الشراقة هذا الأربعاء تأجيل محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة "مايا" المتابعة في قضايا فساد إلى 30 سبتمبر المقبل وهذا بناء على طلب من دفاعها.

وكانت قد أُجّلت محاكمتها في المرة الأولى بداية شهر أوت إلى تاريخ اليوم الأربعاء 26 أوت 2020.

ويُتابع في قضية نشناشي زليخة شفيقة (المعروفة بـ"مادام مايا" والتي تُقدم على أنها الابنة السرية لرئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة)، كل من ابنتيها وكذا عبد الغني زعلان ومحمد الغازي المتابعين على التوالي بصفتيهما واليين سابقين لوهران والشلف.

وتتمثل الأفعال المنسوبة للمتهمين لا سيما في "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و "منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض عون عمومي على منح امتيازات غير مستحقة" و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".