وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح

أنهت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح بدءا من تاريخ اليوم الأربعاء وهذا بسبب "حالة الانسداد" التي آل إليها الديوان نتيجة "العجز في التسيير"، حسب بيان للوزارة.

وقالت الوزيرة أن اتخاذ قرار إنهاء مهام المكلف بتسيير الديوان سببه "عدم تقيده بالتعليمات" ما شكل "إخلالا بالواجبات".

وأوضح البيان أن الوزارة "فتحت تحقيقا خلال الأشهر الأخيرة" حول حالة الانسداد التي آلت إليها وضعية الديوان -والتي كانت محور انشغال العمال- "أفضى إلى وجود عجز في التسيير".

وفتحت الوزيرة تبعا لذلك "حوارا مع الشريك الاجتماعي" توج بتعليمات تقضي بـ "التكفل فورا بالمطالب المشروعة للعمال واقتراح خطة لإعادة التوازنات المالية للمؤسسة وإصلاح منظومة تسييرها"، حسب البيان.