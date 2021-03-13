توزيع جوائز الطبعة الأولى من مسابقة " تحدي ثقافة Up "

توج هذا السبت الفائزون في الطبعة الأولى من مسابقة " تحدي ثقافة - up " التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون بالتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة لتشجيع إبداعات ومشاريع الشباب في مجالات الأدب والموسيقى والفنون البصرية والمسرح والسينما والسمعي البصري والتراث الثقافي.

و عرف الحفل الذي احتضنته أوبرا الجزائر بوعلام- بسايح تنظيم المرحلة النهائية و توزيع جوائز المسابقة الموجهة لفائدة الشباب والشركات الناشئة بحضور وزيرة الثقافة و الفنون, مليكة بن دودة, الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ياسين المهدي وليد الى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي ومستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم الى جانب وجوه فنية.

وأسفرت نتائج الطبعة الأولى من مسابقة " تحدي ثقافة Up" التي أشرفت على تقييم أعمالها لجنة تحكيم متخصصة في مجال الأدب فوز حسام الدين بولكور بالمرتبة الأولى فيما عادت المرتبة الثانية لمنصوري وسيمي من جهة ثانية توج بالمرتبة الاولى في فئة الموسيقى إلياس شايب أما المرتبة الثانية فعادت لدادة بشير.

وحاز على المرتبة الأولى في مجال الفنون البصرية والمسرح حمودة عماد وعادت المرتبة الثانية لبوحراتي بلعيد بشرى .

و حاز في مجال التراث الثقافي المادي واللامادي على بالمرتبة الأولى والثانية على التوالي كل من حواس طارق وكوري ألفة نهى و في مجال السينما والسمعي البصري فازت المخرجة ظريفة مزنر بالجائزة الأولى وفي المرتبة الثانية شاهيناز براح.