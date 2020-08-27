إجلاء 486 رعية جزائري من المغرب و فرنسا

أجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء 486 رعية جزائري كانوا عالقين في المغرب و أوروبا بسبب الجائحة كوفيد-19، حسب ما صرح به الناطق باسم الشركة الوطنية أمين الأندلسي اليوم الأربعاء.

و تم إجلاء 184 رعية جزائري عبر رحلة الجزائر العاصمة-الدار البيضاء (المغرب)-وهران على متن طائرة ايرباص A330.

و أوضح أندلسي أنه تم إجلاء 302 رعية جزائري من مطار اورلي (فرنسا) على متن طائرة ايرباص A330 التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من نهار اليوم الأربعاء.

كما اقلت طائرة متوجهة من الجزائر العاصمة نحو مطار أورلي 205 رعية مقسم او حامل لفيزا شنغن، حسب ذات المسؤول الذي أضاف بأن هناك رحلات إجلاء مرتقبة يومي الجمعة و السبت انطلاقا من مطار أورلي.

للتذكير فإن هذه العملية تدخل في إطار المرحلة الرابعة للإجلاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أمر بإجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في مختلف البلدان.