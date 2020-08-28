تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مواقع وأراض في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مواقعا وأراض زراعية في قطاع غزة وأوقعت دمارا بممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ موقعا غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة".

وأَضافت أن "طائرة حربية إسرائيلية قصفت أيضا موقعا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين ودمرته، إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف".

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة قذائف أرضا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أغارت طائرة حربية على نفس الأرض بصاروخين وأوقعت أضرار بممتلكات المواطنين، إضافة إلى تكون حفرة عميقة في المكان، تضيف (وفا).

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة، و بشكل يومي قصف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية في غزة تحت حجج واهية.

وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال شنت خلال الأيام الماضية سلسلة غارات على عدد من المواقع والأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من القطاع ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين القريبة.