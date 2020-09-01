وزير الموارد المائية ينهي مهام عدة مديرين ومسؤولين

أنهى وزير الموارد المائية أرزقي براقي، هذا الثلاثاء، مهام عدة مديرين ومسؤولين تابعين لقطاعه على المستوى الوطني.

وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية: "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها إلى وزير الموارد المائية أثناء انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 23 أوت الماضي، والمتعلقة بإيجاد حل نهائي لانقطاع الماء الشروب وسوء تسيير الموارد المائية في بعض المدن ومناطق الظل، وتتمة للإجراءات السابقة المتضمنة إنهاء مهام مدير عام وإطارات بالشركة الجزائرية للمياه والتطهير للجزائر (سيال) ومديري وحداتها على المستوى المحلي، انهي وزير الموارد المائية مهام مدراء الموارد المائية لولايات سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت، غليزان، تلمسان، النعامة، سوق أهراس، البليدة، سعيدة وتيسمسيلت.

كما تم إنهاء مهام مدراء الموارد المائية بالنيابة لكل من ولايات وهران، خنشلة، تبسة والمسيلة.

وأنهيت أيضا مهام كل من المديرين المنتدبين للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية لتميمون والمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار.

وتم كذلك إنهاء مهام كل من رؤساء أقسام فروع المقاطعات الإدارية لبئر توتة، الشراقة، الرويبة وبوزريعة بولاية الجزائر.