الاحتلال الصهيوني يتسبب في اصابة العشرات من الفلسطينيين

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق اليوم الجمعة جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع, أطلقتها قوات الاحتلال الصهيوني, في قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.

و نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية, أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط, وقنابل الصوت, والغاز المسيل للدموع, صوب الفلسطينيين والمنازل بالقرية, ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

من جهة أخرى, أدى مقدسيون صلاة الجمعة الثالثة على التوالي في خيمة الاعتصام خيمة البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى, تنديدا بسياسة هدم المنازل المتصاعدة التي تنفذها سلطات الاحتلال في مختلف أحياء البلدة.

وعقب انتهاء الصلاة, نظم المشاركون اعتصاما داخل الخيمة, طالبوا خلاله بوقف عمليات الهدم بالقدس عامة وسلوان خاصة.

ورفع المشاركون اللافتات المنددة بما يجري بحق أهالي القدس خاصة في سلوان, من عمليات هدم طالت عددا كبيرا من منشآت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

و اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة , بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحمبالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا", أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة , وداهمت منازل عدد من أهاليها, واحتجزت إحدى الأسيرات المحررات قبل أن تخلي سبيلها.

وكانت قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية بحق أهالي بلدة تقوع حيث اعتقلت عددا من الفتية والشبان , ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل البلدة ومنعت عددا من المزارعين والرعاة من الوصول الى أراضيهم.