وفد وزاري بالوادي للاطلاع على حادثة تسرب النفط على مستوى انبوب OK1

حل وفد وزاري يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم كمال بالجود هذا السبت بولاية الوادي للاطلاع عن كثب على الوضع الناتج عن تسرب النفط الذي سجل الخميس المنصرم على مستوى خط نقل البترول OK1.

وقد قام الوفد المتكون من وزراء الطاقة والبيئة والموارد المائية والزراعة والتنمية الريفية، وهم على التوالي عبد المجيد عطار ونصيرة بن حراث وأرزقي براقي وعبد الحميد حمدان، بزيارة موقع التسرب بهدف الاطلاع عن الوضع وأثره على البيئة وكذا الاجراءات المتخذة لمعالجة الوضع.

وقد اصدر مجمع سوناطراك هذا السبت بيانا حول التدابير والقرارات التي اتخذت لمعالجة مخلفات تسرب النفط بسبب سوء الأحوال الجوية على مستوى الأنبوب OK1 بمنطقة البعاج ولاية الوادي الرابط مابين منطقة حوض الحمراء بحاسي مسعود وسكيكدة.

وتتمثل هذه التدابير في إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الاخرى الممكنة لهذه الحادثة وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.

كما تشمل التدابير حشد جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها حينا لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الوادي و المعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي والتي يمكن أن تكون ملوثة وكذلك نقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة، حسب البيان.

و كانت قد تمكنت وحدات الحماية المدنية في ساعات مبكرة من صباح هذه الجمعة ، من إخماد وتطويق حريقين منفصلين جراء تسرب النفط من أنبوبين لنقل البترول بقرية "البعاج" التابعة لبلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير التي تبعد حوالي 160 كلم شمال غرب عاصمة ولاية الوادي حسبما أفاد به مراسل الاذاعة الجزائرية .

وأوضح محمد خشعي هشام، مراسل إذاعة الجزائر من الوادي، أن مؤسسة خاصة تسببت في تحطيم الانبوبين ما أدى إلى اندلاع الحريق ، قبل أن تسارع وحدات الحماية المدنية وسلطات الدائرة المنتدية للمغير للتدخل وإخماد الحريق بصعوبة كبيرة نظرا لتوحل الارضية بسبب الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا .

وأكدت مصادر مطلعة (المجلس البلدي) لبلدية "أم الطيور" أن التسرب ناتج عن الاعتداء بآليات الحفر لأحد الخواص أثناء نهب الأتربة والحصى بطرق غير شرعية وتشير المصادر ذاتها أنه تم إعلام السلطة السلمية المتمثلة في والي الولاية في العديد من المراسلات بهذا الإعتداء المفضوح.