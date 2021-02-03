كوفيد -19 : مخبر فراتر رازس يـؤكد قـدرة كفاءاته العلمية على إنتاج اللقاح الروسي

كلفت الحكومة عن طريق وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، مخابر فراتر رازس لصناعة اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (سبوتنيك v) وإنتاجه محليا بشراكة روسية .

وأكد عبد الرحمن بوديبة الأمين العام للمخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني فراتر رازس، أن المخبر يمتلك كفاءات علمية عالية في مجال صناعة الأدوية المنتجة من طريق الخلايا ، مشيرا إلى أن مخبر فراتر صنّع أول منتوج عن طريق الخلايا وهو الفارينوكس الموصوف حاليا في بروتوكول العلاج لكوفيد -19.

وأكد بوديبة " الطاقات العلمية الجزائرية والأجنبية على مستوى المخبر تتكفل من الناحية البيوتكنولوجية والعلمية لصناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا في ظرف شهرين بعد وصول المادة الأولية التي ستستورد من روسيا".

وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد قد أكد الثلاثاء، أن الملف التقني للقاح قد سجل لدى الوكالة الوطنية للادوية، مشيرا إلى أنّ انتاج اللقاح سيتم خلال شهرين في حال توفر المادة الأولية.

وأوضح بن باحمد في تصريح للقناة الأولى على هامش تنصيب المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية، أنه بعد اجتماع تم بين السفير الروسي ومنتجين محليين لمناقشة إمكانية انتاج اللقاح محليا، "سيتوجه مختصون جزائريون إلى روسيا كما سيأتي وفد روسي للجزائر للوقوف على إمكانياتنا، والعمل على ملف تصنيع اللقاح الذي تم الشروع في دراسته منذ شهر و نصف من خلال لقاءات عبر تقنية التواصل بالفيديو، و قد تم تبادل الأفكار بين المختصين لتحويل التكنولوجيا ".