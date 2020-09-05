لازيو روما: المدرب اينزاغي يؤكد تقدم المفاوضات لانتداب الجزائري فارس

أكد مدرب نادي روما (الدرجة الإيطالية الأولى لكرة القدم)، سيموني اينزاغي، المفاوضات مع نادي سبال، من أجل انتداب المدافع الدولي الجزائري، محمد فارس، مُبديا اهتمامه بخدمات الظهير الأيسر لتشكيلة "الخُضر".

وقال التقني الإيطالي في حوار مع موقع "كالتشيو ميركاتو": "سوف ندعم صفوفنا في بعض المناصب تحسبا للموسم المقبل.فيما يخص منصب الظهر الأيسر، نحن مهتمين بخدمات محمد فارس.المفاوضات تسير في الطريق الصحيح".

ويبدو أن لازيو روما اقترح 6 ملايين يورو لضم محمد فارس، زيادة على لاعبين (بالومبي و جافان انديرسون)، لكن الفريق النازل إلى الدرجة الثانية الإيطالية رفض هذا العرض.

ويبقى اللاعب السابق لنادي بوردو الفرنسي مرتبطا بعقد مع نادي سبال لمدة موسمين، بينما يسعى لازيو إلى تدعيم صفوفه تحسبا للمشاركة في رابطة أوروبا الموسم المقبل.

ومنذ تتويجه مع "الخُضر" بلقب كأس افريقيا للأمم 2019، تهاطلت العروض على الظهير الايسر السابق لبوردو الفرنسي وهيلاس فيرونا الايطالي.

وكان اللاعب الجزائري (24 سنة) على أعتاب الإمضاء مع انتر ميلان إلا أن الإصابة الخطيرة على مستوى الركبة حرمته من التوقيع مه النادي "اللومباردي"، غير أن بعض الصحف الايطالية أفادت أن "النيرازوري" يريد ضمه بعد تعافيه من الاصابة، نفس الشيء بالنسبة لفيورونتينا.

كما لقي الثناء من قبل مدربه دي بياجيو الذي وصفه بـ"اللاعب الذي يمكنه المشاركة في أي منصب"، سيما من خلال التنويع من ظهير إلى جناح أيسر.