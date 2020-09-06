إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

وقعت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزيرة الثقافة و الفنون، السيدة مليكة بن دودة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، اتفاقية إطار من أجل إحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون، حسب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن الاتفاقية ستمكن أصحاب المشاريع، لا سيما الشباب, من إحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون اعتبارا لأهميتها في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية وبالنظر لما توفّره من إمكانات لترقية الصناعات والخدمات الثقافية والفنية.

واتفق الطرفان، على إطلاق مبادرة خلال الأسابيع المقبلة، يتم التحضير لها فورا، تتضمن معرضا للمشاريع المبتكرة في مجالات التراث والثقافة والفنون، وتحديد المشاريع المؤهّلة للدعم والمرافقة.

وتعمل وزارة الثقافة والفنون على وضع إستراتيجية جديدة بهدف ترقية وتثمين التراث الثقافي وحمايته بشكل أفضل في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

