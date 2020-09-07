مانشستر سيتي يعلن إصابة محرز بكورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هذا الإثنين، إصابة الدولي الجزائري رياض محرز، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بمحرز جاءت إيجابية.

وأضاف النادي أن محرز يخضع حاليا لفترة من العزلة الذاتية وفقا لبروتوكول الدوري الإنجليزي بشأن الحجر الصحي، مشددًا على أن محرز لم يظهر عليه أعراض الفيروس حتى الآن. وتمنى النادي الشفاء العاجل لمحرز، قبل بداية الموسم الجديد، الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

للإشارة، فإن زميل محرز في الفريق الفرنسي إيمريك لابورت، هو الأخر أصيب بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج التحليل إيجابية.

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يفتتح مشواره في موسم الدوري الإنجليزي الجديد أمام وولفرهامبتون يوم 21 سبتمبر الجاري.