اندلاع حريق في مخيم مزدحم للاجئين باليونان

اندلع حريق هذا الأربعاء في مخيم موريا المزدحم باللاجئين في اليونان، وفقا لتقارير إعلامية.

وظهرت مقاطع مصورة فيها أشخاص يفرون من المخيم حاملين أمتعتهم، وتظهر خلفهم مرافق محترقة.

وقال مسؤولون بالإطفاء إن سبب الحريق لم يتحدد بعد، لكن تم إخلاء المخيم جزئيا.

ولم يؤكدوا تقارير محلية أشارت إلى أن الحريق أشعله محتجون ساخطون على إجراءات الحجر الصحي المفروضة عليهم.

وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتم وضع هذا المخيم في جزيرة ليسبوس والذي يأوي نحو 13000 شخص، أي أكثر من 4 مرات من سعته المحددة بـ 3000 شخص، قيد الإغلاق لمدة 14 يوما، حتى الـ15 من سبتمبر، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد-19 فيه، الأسبوع الماضي.

