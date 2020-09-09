كورونا : تخصيص أزيد من 165 مليار دينار لفائدة الأندية الجزائرية

قرر المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), توزيع الإعانات التي خصصتها الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) و الكونفدرالية الإفريقية (كاف), لفائدة الأندية الجزائرية, والمقدرة في مجملها بمبلغ 6ر165 مليار دينار, ذلك في إطار المساعدات المتخذة لمواجهة وباء كورينا " كوفيد-19", حسب ما أفاد به بيان للهيئة الفدرالية هذا الأربعاء .

وأوضح ذات البيان, أنّ المكتب الفيدرالي, قرّر خلال اجتماعه الشهري المعتاد المنعقد يوم أمس الثلاثاء, تخصيص مبلغ 60 مليار دينار لرابطة كرة القدم المحترفة , بمعدل 3 مليار دينار لكل فريق من الأندية ال20 المنشطة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ومن جهتها , حصلت الرابطة الوطنية للهواة , على مبلغ 6ر39 مليار دينار, ليقدر بذلك نصيب كل فريق من الأندية ال36 المنتمية لها, على مبلغ 1ر1 مليار دينار, فيما قدّر نصيب رابطة ما بين الجهات بمبلغ 6 مليار دينار.

وفي إطار نفس العملية , استفادت الرابطات الجهوية من إعانات مالية مقدرة في مجملها 36 مليار دينار, تقسم مناصفة على الرابطات التسعة , ليكون بذلك نصيب كل رابطة مبلغ 4 مليار دينار, فيما سيتم توزيع مبلغ 24 مليار دينار على الرابطات الولائية ال48 ليكون بذلك نصيب كل رابطة 5 مليون دينار .

وتجدر الإشارة الى انّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد حصلت على إعانة مقدرة بمبلغ 1 مليون دولار من قبل الاتحادية الدولية (فيفا) و 000.300 دولار من طرف الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح ذات المصدر, انه تمّ الانتهاء من توزيع الإعانة التي قدمتها الكونفدرالية , على أن يتم توزيع المبلغ الذي خصصته (الفيفا) على مرحلتين, المرحلة الأولى مقررة في الأيام القليلة المقبلة و الثانية مسطرة لشهر ديسمبر من سنة 2020 .

ومن جهة أخرى, ووفق ما تقرر في اللقاء الذي جمع الاتحادية بأندية الرابطة المحترفة الاولى (يوم 26 أوت) و الرابطة الثانية ( 31 أوت) , فإن المبالغ الممنوحة للرابطة المحترفة لكرة القدم و رابطة كرة القدم للهواة , ستكون بمثابة مساهمة من الاتحادية في مصاريف إنخراط الأندية لموسم 2020 / 2021 .