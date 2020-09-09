كورونا: 278 إصابة جديدة، 196 حالة شفاء و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

09/09/2020 - 17:02

سجلت 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19و 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 196 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد  ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 47.216 من بينها 278 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

كما بلغ عدد الوفيات 1581 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 33.379 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة. 

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت من حالة 1 إلى 9 حالات وأن 11 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 16 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 40 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة. 

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي  والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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