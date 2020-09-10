كورونا: تعافي 183 مصابًا و272 حالة إضافية و10 وفيات في 24 ساعة

10/09/2020 - 16:55

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 183 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 10 وفيات و272 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1591 وعدد الإصابات إلى 47488 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل نسبة 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 39 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز الدكتور جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 33562 شخصًا بينهم 183 غادروا المستشفيات.
وأضاف فورار أنّ 21 ولاية سجلت من حالة إلى 9 حالات، بينما جرى تسجيل 10 حالات فما فوق في ثماني ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في المقابل، لم تسجّل 19 ولاية أي حالة.

ودعا فورار المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.

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الجزائر

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