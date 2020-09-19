اتفاقية لتشجيع المقاولاتية في مجالات السياحة و الصناعة التقليدية

وقع وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، هذا السبت، على اتفاقية اطار لتعزيز المقاولاتية وروح الابداع لدى حاملي المشاريع في مجالات السياحة والصناعة التقليدية, سيما في الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة اشراف ومتابعة تضم ممثلين عن الوزارتين, تكلف بوضع برنامج عمل سنوي وتقيم وتيرة تنفيذ الاتفاقية مع اتخاذ الاجراءات الرامية الى تحسين النتائج وتعزيز هذه الشراكة.

وتنص الاتفاقية على مرافقة واستفادة حاملي المشاريع في مجال السياحة و الصناعة التقليدية من برامج تكوينية, و تشجيع انشاء مؤسسات مصغرة في المجال للمساهمة في التنمية المحلية المستدامة.

وتسعى الاتفاقية الى تشجيع حاملي المشاريع في مجال انتاج وتوفير المواد الأولية كالطين و الجلود و الصوف المستعملة في الصناعة التقليدية, بالاضافة الى تشجيع عملية انشاء مؤسسات مصغرة في مجال ترقية وترويج وتسويق المنتجات الصناعية التقليدية.

وفي كلمة له، أكّد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أن الاتفاقية تندرج في سياق تشجيع الابتكار الذي يولد الروح المقاولاتية والقدرة التنافسية, والمرونة في التسيير من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتحسين الخدمات في مجال السياحة, و ضمان صناعة تقليدية أكثر جودة لتغطية الأسواق المحلية والتموقع في الأسواق الخارجية.

وأبرز الوزير أن جودة الاستقبال وتقديم الاستشارات والتوجيهات وضمان السرعة في دراسة الملفات المقدمة و توفير المناخ الملائم, تعد من بين العناصر الأساسية في تشجيع حاملي المشاريع لانشاء مؤسسات مصغرة لا سيما في الجنوب والهضاب العليا ومناطق الظل.

في السياق ذاته أكد حميدو أنه تم اعطاء تعليمات لكل المصالح المحلية والمركزية المعنية للقضاء على البيروقراطية و توجيه الشباب أصحاب المشاريع الى خلق مؤسسات مصغرة حسب متطلبات السوق.

من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة, أن قطاعه يسهر -من خلال الاتفاقية-على ضمان التكفل والمرافقة لفائدة حوالي "400 ألف حرفي يواجه بعض المعاناة سيما تلك المتعلقة بالتمويل لتطوير نشاطاتهم وأسواق لبيع منتوجاتهم.