الممتحنون في شهادة البكالوريا : أسئلة اليوم الأول كانت في المتناول

أجمعت آراء المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 اليوم الأحد على أن اختباري اللغة العربية والتربية الإسلامية كانا في "متناول الأغلبية".

وأكد عدد كبير من المترشحين في تصريحات للقناة الأولى عقب اليوم الأول من الامتحان أن "الموضوعين المتضمنين في اختبار مادة اللغة العربية سواء في الشعر أو النثر لم يخرجا عن سياق البرنامج الدراسي وكان في متناول الجميع" قبل أن تضيف إحدى المترشحات ان "كل ما تضمنه اختبار التربية الإسلامية لم يخرج عن المقرر الدراسي وكان بإمكان اي تلميذ ثابر طيلة السنة الدراسية الاجابة بكل سهولة".

كما عبر أحد المترشحين أيضا أن "الأسئلة كانت سهلة وفي المتناول" ليضيف أنه "يتمنى أن يتواصل امتحان شهادة البكالوريا في يومه الثاني بهذا الشكل".

أما آخر، فقد عبر عن ارتياحه للأسئلة المطروحة التي لم تتعدى عتبة المقرر الدراسي وكان بالإمكان أحيانا للتلميذ الإجابة عنها من محض ثقافته العامة ومعلوماته".

وأظهرت الجهات المعنية بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا تحكما كبيرا في مجريات الامتحان من النواحي التنظيمية والأمنية والمادية حيث تم تسخير كل الامكانيات لضمان السير الحسن لمثل هذا الامتحان المصيري في حياة المترشحين سواء كانوا متمدرسين أو أحرار.

كما انتشرت عناصر من الامن والدرك الوطنيين ورجال الحماية المدنية عبر محيط كل مركز اجراء ضمانا لسلامة الممتحنين وحرصا على التطبيق الصارم لإجراءات البروتوكول الصحي الخاص بمنع انتشار فيروس كورونا، مع تكليف مؤطرين من الجنسين بتفتيش المترشحين بواسطة كاشف المعادن، إضافة إلى التفتيش اليدوي وسحب كل الوسائل وأجهزة الاتصال الالكترونية والوثائق غير المسموح بها.

وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أوضح لدى اعطائه اشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا بدرارية بالجزائر العاصمة، أن هذا الامتحان يجري في "ظروف استثنائية بامتياز" للسنة الثانية على التوالي، مؤكدا أن كل الظروف تم تهيئتها لإنجاح هذا الموعد الذي يأتي عقب الاعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الابتدائي.

كما حثت الوزارة التلاميذ على التحلي باليقظة والحيطة وروح المسؤولية من خلال "عدم الانسياق" وراء ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من "نشر أو تداول أو تسريب لمواضيع أو أجوبة وهمية، يكونون هم ضحاياها، قصد التشويش على تركيزهم ونفسيتهم لضرب مصداقية الشهادة التي سهروا للتحضير لها".

ومن المنتظر أن تدوم اختبارات امتحان شهادة البكالوريا أربعة أيام لمترشحي شعبتي لغات أجنبية وأداب وفلسفة وخمسة أيام بالنسبة لشعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد.

جدير بالذكر، أنه يواصل أزيد من 731 ألف مترشح في اليوم الثاني اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 موزعين على 2528 مركز عبر التراب الوطني، في ظل برتوكول صحي صارم أملته جائحة كورونا.