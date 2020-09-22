أسعار النفط تستقر في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي

لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الجلة للنفط هذا الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة سجلت أمس الاثنين، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وانخفضت العقود الجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 1ر0 بالمائة ليصل سعر البرميل إلى 41ر41 دولار لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بأربعة سنتات أو 1ر0 بالمائة إلى 27ر39 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات أو 1ر0 بالمائة إلى 51ر39 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو أربعة بالمائة الاثنين، حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأمريكية.

وتسببت مخاوف متعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول صاحبة الأسواق الكبيرة في تراجع أسعار النفط أمس الاثنين حيث قد يؤدي ذلك إلى إجراءات عزل عام جديدة وتضرر الطلب.