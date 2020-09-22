ناصري:توزيع عشرات الآلاف من السكنات بمناسبة الذكرى الـ66 لإاندلاع الثورة المجيدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة،كمال ناصري،هذا الثلاثاء من تيبازة،أن مصالحه تحضر لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ على المستفيدين في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة المجيدة.

وقال الوزير في تصريح على هامش حفل توزيع مفاتيح شقق 1600 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"،إن مصالحه تحضر بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة المجيدة، لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ، خاصة أن احتفال هذه السنة يأتي في ظروف خاصة، أبرزها بناء دعائم الجزائر الجديدة من خلال الاستفتاء على الدستور.

وأبرز يقول: "ستكون الاحتفالات بالذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة عرسا كبيرا سيحفظه التاريخ وتجدد من خلاله الجزائر عهدها مع الشهداء ومع جمهورية اجتماعية بامتياز تحفظ كرامة الجزائري وتوفر له العيش الكريم".

وشدد أن البرامج السكنية الاجتماعية التي تنجزها الجزائر "نادرة عبر العالم"،مبرزا أن "هناك دول متقدمة ولا تحقق 20 بالمائة من انجازات الجزائر في قطاع السكن لفائدة مواطنيها".

وكشف عن أشغال إنجاز 950 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة الجارية منها 650 ألف وحدة بصيغة "عدل"، مشيرا إلى أنه تم تحويل غلاف مالي لفائدة إنجاز 90 ألف وحدة "عدل" خلال السنة الجارية.

وبخصوص إطلاق مشروع "عدل 3"، أكد الوزير أنه "غير مطروح حاليا"، مبرزا أنه "عندما يتم تسليم السكنات لجميع المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من المستحقات المالية سيتم دراسة الموضوع"،مثلما قال.

وفي سياق آخر، كشف ناصري عن تسجيل "نسبة ضئيلة" كتحفظات من إجمالي عمل اللجان التقنية المستحدثة منذ قرابة السنتين لمراقبة نوعية السكنات.

وأبرز أن التحفظات المسجلة، والمقدرة ب5 بالمائة من إجمالي أربعة ملايين وحدة سكنية، لا تشكل خطرا على سلامة وصلابة واحترام المعايير التقنية الخاصة بأمن السكنات بقدر ما هي تحفظات بسيطة متعلقة ببعض الأشغال الثانوية التي يمكن أن تظهر عيوبها بعد الإنجاز، أي عند دخولها حيز الاستغلال، وهي (التحفظات) التي يمكن رفعها "بكل أريحية".

ومن جهة أخرى، وموازاة مع تلك التحضيرات، تعمل مصالح وزارة السكن على وضع اللمسات الأخيرة لتدشين المسجد الكبير بالجزائر العاصمة بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر.