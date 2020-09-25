كورونا: تعافي 110 مصابًا و175 حالة إضافية و4 وفيات في 24 ساعة

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا الجمعة، عن تعافي 110 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 4 وفيات و175 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1707 وعدد الإصابات إلى 50754 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 27 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز الدكتور جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصًا بينهم 110 غادروا المستشفيات.

وأضاف فورار أنّ 20 ولاية سجلت أقلّ من 9 حالات، مشيرًا إلى أنّ 6 ولايات سجّلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين لم تسجّل أي حالة في 22 ولاية.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.