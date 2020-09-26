بعد نيجيريا ...الخضرفي مواجهة منتخب المكسيك يوم الــ 13أكتوبر بالنمسا

في أعقاب تأكيد المواجهة الودية للمنتخب الوطني ضد نيجيريا نقلت اذاعة الجزائر الدولية حصريا أن الخضر سيخوضون مباراتهم الودية الثانية ضد المنتخب المكسيكي المصنف ال11 في ترتيب الفيفا بملعب "جاك لومون أرينا" بالنمسا.

وحسب مصدر من الاتحاد الهولندي لكرة القدم فان هذا اللقاء الذي سيلعب في ال12 او 13 اكتوبر القادم قد برمج بطلب من الاتحادية المكسيكية لكرة القدم.

للتذكير فإن المنتخب الوطني سيدخل في تربص بدءا من 5 اكتوبر القادم و إلى غاية ال13 من نفس الشهر بالنمسا في اطار التحضير للاستحقاقات القادمة .