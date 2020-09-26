كورونا: 160 إصابة جديدة و 102 حالة شفاء و 4 وفيات في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورارهذا السبت عن تسجيل 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 102 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد19، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.914 من بينها 160 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1711 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.756 ألف شخص حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية،في حين أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 26 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.