اتفاقية بين وزارة المجاهدين والتلفزيون الجزائري تحضيرا لإطلاق قناة الذاكرة

تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتنسيق بين وزارة المجاهدين والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وذلك تحضيرا لإطلاق قناة الذاكرة المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح بيان لوزارة المجاهدين، اليوم الخميس، أن الهدف من إطلاق هذه القناة هو "الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتبليغ الناشئة والقيم السامية والنبيلة لمراحل تاريخ الجزائر العريق".

وأضاف ذات المصدر أن إطلاق قناة الذاكرة "يأتي تبعا للإعلان التاريخي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بإطلاق قناة الذاكرة"، مبرزا أن الوزارة "عكفت إثر ذلك على تنظيم لقاءات متواصلة مع مختلف القطاعات، إيمانا منها بالدور الريادي الذي تضطلع به في مجال العناية بالذاكرة وضمان تناقل الموروث التاريخي والثقافي لثورتنا المجيدة بين الأجيال".

وأوضح البيان أن هذا المجهود "يتطلب في الوقت الراهن المزيد من التعاون بين القطاعات والهيئات الوطنية والمؤسسات على غرار المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لما تتوفر عليه من وسائل وإمكانيات مادية وبشرية مهمة ودورها الكبير في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية من خلال باقة من قنواتها التلفزيونية ومواقعها الالكترونية وعلى فضاءات التواصل الاجتماعي".