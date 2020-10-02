كورونا: 157 إصابة جديدة 103 حالة شفاء و 8 وفيات خلال الــ24 ساعة الأخيرة

سجلت 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 حالات وفاة خلال الــــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 103 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 51.847 حالة من بينها 157 حالة جديدة، وهو ما يمثل 4ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الــــ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1741 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.385 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار ان 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 5 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الــــ 24 ساعة الماضية، في حين أن 24 ولاية لم تسجل أي حالة.وكشف ذات المسؤول أن 23 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.