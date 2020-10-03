كورونا: 148 إصابة و97 حالة شفاء و7 وفيات جديدة

سجلت 148 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 97 مريض للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الأأخيرة حسب ما كشف عنه السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 51.955 حالة من بينها 148 حالة جديدة، وهو ما يمثل 4ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1748 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 36.482 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار ان 13ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 31 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف ذات المسؤول أن 25 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.