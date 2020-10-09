عليوي : مشروع الدستور الجديد يكرس مفاهيم الحكم الراشد في الجزائر الجديدة

رافع الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد عليوي محمد في لقاء الجمعة ببومرداس، حول أهمية ومكانة مشروع الدستور الجديد في بناء و تكريس المفاهيم الواسعة للحكم الراشد في الجزائر الجديدة.

واعتبر علوي في تجمع حول الاستفتاء على مشروع الدستور نشطه بدار الشباب سناني سعيد بمدينة بومرداس بحضور الفلاحين و المتعاملين مع القطاع، بأن الدستور الجديد المعروض على الإستفتاء الشعبي القادم هو بمثابة "اللبنة و القاطرة الأساسية لبناء معالم الجزائر الغد و تثبيت الأخوة و الصداقة بين مختلف شرائح المجتمع الجزائري".

وفي هذا الإطار يري الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بأن مشروع الدستور الجديد "فتح المجال لبناء الحكم الراشد من خلال إشراك و استعادة المكانة اللائقة لفعاليات المجتمع المدني والجمعيات و المنظمات الجماهيرية و الاستعانة بها، باعتبارها قوة اقتراح في صياغة و صناعة القرار في مختلف المجالات".

كما اعتبر من جهة أخرى بأن مشروع الدستور الجديد " ليس فيه عيوب بما انه يدعو إلى جمهورية جديدة مبنية على تغيير الذهنيات و معالم السلطة وعلى العدل و المساواة و مكارم الأخلاق و تكريس الوحدة الوطنية و فصل السلطات و استقلالية القضاء و ضمان الحياة الفردية و الجماعية الكريمة إلى جانب تفكيك القنابل الموقوتة الموروثة سابقا عن سوء التسيير".

وعليه فإن إتحاد الفلاحين يؤكد أمينه العام "يعلن عن تأييده و تصويته بنعم لما جاء في محتوي مشروع هذا الدستور الذي يكرس بقاء و وحدة و قوة الجزائر" داعيا معارضي هذا المشروع إلى "فتح نقاشات حول مختلف مضامينه إلا فيما تعلق بالثوابت الوطنية المعروفة لأن الشعب الجزائري فصل في الأمر واتفق حولها".

و بعدما عرج مسؤول الإتحاد على مختلف المشاكل و العوائق البيروقراطية المتعددة التي يعاني منها الفلاح و المبادرات و الجهود المبذولة لحلها رفقة السلطات المعنية، أشاد بالحس الوطني و بالدور الكبير للفلاحين الذي أدوه من خلال ضمان الإنتاج و تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الفلاحية منذ بداية تفشي جائحة كورونا و إلى اليوم.

كما أشاد في نفس هذا الإطار بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أسداها للحكومة من أجل الإستجابة لمتطلبات الفلاحين و العمل على تذليل الصعوبات التي يعانون منها خاصة ما تعلق منها بالبيروقراطية الإدارية و البنكية من حيث ضخامة الوثائق المطلوبة من الفلاح عند طلب قرض بنكي من اجل الإنتاج.