ماهي سماعة الرأس المناسبة لطفلك؟

مع استمرار العديد من المدارس في العام الدراسي الجديد بطريقة التعليم عن بعد، يتساءل العديد من الآباء عن أفضل ما يمكن أن يجهزوا به أبناءهم ليحرزوا النجاح من المنزل. هناك اختيار حاسوب محمول، مناسب للطفل بالطبع، لكننا هنا نهتم بسماعات الرأس، لنضمن أن التلاميذ يستفيدون من الحصص الدراسية دون تشتيت، بل وللحفاظ على صحتهم العقلية والنفسية مع كل ما يجري حولهم وفي المنزل.

إن كنت تجلس بالقرب من طفلك أثناء التعليم عن بعد، فربما تقرر استخدام سماعة رأس عادية أو متوافرة في المنزل، ولا مشكلة في هذا. لكن إن كنت تسعى إلى شراء سماعة جديدة فهناك بعض المزايا المفيدة التي عليك البحث عنها.

اختر سماعة على الرأس وليس داخل الأذن

أولاً، السماعات الموضوعة على الرأس مريحة للأطفال أكثر من السماعات التي توضع داخل الأذن، لذا اقتنِ الأولى أفضل. ثانياً، العديد من السماعات المخصصة للأطفال بها إمكانات للحد من شدة الصوت تضمن أن مستوى الصوت لا يصل إلى الحد المؤذي لسمع الطفل. والمستوى الذي ينصح بعدم تجاوزه هو 85 ديسيبل، لكن بعض المنتجات يمكن فيها تجاوز آلية الحد الأقصى لمستوى الصوت، لذا تفقد مراجعات العملاء جيداً، وراقب طفلك للتأكد من أنه لا يستعمل السماعة لمدة أطول من اللازم.

موديلات متعددة مخصصة للأطفال

إن أردت سماعة مناسبة لطفلك، يمكنك تفقد سماعات BT2200 اللاسلكية من Puro، التي ينصح بها أغلب الخبراء، لكن لارتفاع الطلب عليها يمكنك أيضاً أن تتفقد سماعة Junior Jams من الشركة نفسها. أقصى مستوى للصوت في السماعة 85 ديسيبل، وتدوم بطاريتها 22 ساعة في المرة الواحدة، ويمكنك توصيلها مباشرة بكابل 3.5 مم بحاسوبك الشخصي. وبالسماعة أيضاً ميكروفون مدمج يقلل الضوضاء المحيطة التي قد تنشأ من استعمال ميكروفون الحاسوب، بل ويمكن ربط سماعتين معاً، ما يسمح بسماع الصوت من المصدر نفسه.

وهناك أيضاً سماعة JBuddies Studio من شركة JLab Audi، إلا أنها سماعة سلكية تقليدية تفتقر إلى إمكانية التوصيل اللاسلكي، لكنها لاقت الاستحسان لأداء الميكروفون ولعمرها الطويل نظراً لتصميمها الصلب والأنيق في آن، وسعرها الذي لا يتجاوز 20 دولاراً يجعلها مناسبة للتعلم في المنزل.

وإن أردت سماعة بنقاء صوت لا يُضاهى، تفقد JR 300BT من JBL، التي تأتي بألوان زاهية وملصقات خاصة بها، وبها أزرار مناسبة للأطفال من أجل تعديل الصوت، ويدوم شحنها 12 ساعة في المرة الواحدة. وهي مناسبة ليشاهد طفلك الأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة المفضلة له.

أما شركة eKids فهي متخصصة في صنع سماعات سلكية مختلفة لشخصيات الأطفال المحبوبة مثل سبايدرمان وإلسا من Frozen وحرب النجوم، وتكلف السماعة الواحدة 25 دولاراً فقط. وتقول كوري في تقييمها لمنتجات الشركة: "اشترينا هذه السماعة لأننا لم نعد نحتمل سماع أغنية Baby Shark أو Dance Monkey أو أي من هذه الأشياء المخصصة للأطفال على يوتيوب. وهي سهلة الاستعمال ويمكن طيها".

سماعات الرأس يمكن أن تكون مفيدة للغاية في التعلم عبر الإنترنت، وأيضاً في رحلات السيارة، وفي أوقاتٍ أخرى لتسلية الطفل وإمتاعه، ولاحقاً حين يكبر أطفالك ويطلبون سماعات آيربود أو Beats، ستحنّ إلى الماضي الجميل حين كانت 20 دولاراً كافية لهم.