الاتحادية الجزائرية للجيدو تلغي تربص منتخب الرجال بسبب كورونا

قررت الاتحادية الجزائرية للجيدو إلغاء تربص منتخب الرجال، الذي كان مقررا بالبويرة على إثر اكتشاف سبع حالات بفيروس كورونا "كوفيد-19" وسط الفريق.

وأوضحت الفيدرالية في بيان لها "عملا بالبروتوكول الصحي وعشية أي تربص خضعت العناصر الوطنية للاختبارات والتي كشفت عن ست حالات ايجابية من 17 مصارعا وحالة أخرى ايجابية ضمن الطاقم الفني من بين أربعة".

وكان هذا المعسكر مقررا من 17 الى 30 أكتوبر الجاري بالمركز الوطني للرياضة و التسلية بتيكجدة البويرة, تحسبا للمنافسات المقبلة.

وافاد بيان الاتحادية أيضا أنه سيتم إعادة الفحوصات التي أثبتت الحالات السلبية يوم 21 أكتوبر للتأكد من عدم انتشار العدوى, وسيعاد فحص آخر للرياضيين المصابين بعد 15 يوم و هذا للتأكد من صحتهم و سلامتهم.

وعلى عكس منتخب الذكور, جاءت التحاليل التي أجرتها عناصر المنتخب الوطني للسيدات جميعها سلبية, عقب الاختبارات التي خضعت لها, ما سمح للفريق بالشروع في تربص تحضيري تحسبا للاستحقاقات القادمة.

و اوضحت الهيئة ان نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) جاءت سلبية, سواء عند الرياضيات أو لدى المؤطرين التقنيين, مما سمح لهن رفقة المدرب مزيان دحماني بالشروع في التحضيرات بداية منذ يوم الثلاثاء .

ويمتد معسكر السيدات على مدار أسبوعين, وذلك من 14 إلى 28 أكتوبر, بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية .