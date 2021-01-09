المصارعون الجزائريون في بطولة الماستر بقطر لكسب نقاط أولمبية إضافية

يخوض هذا الإثنين خمسة مصارعين جزائريين بطولة الماستر بعاصمة قطر الدوحة ،بهدف كسب المزيد من النقاط وتدعيم حظوظهم للتأهل لأولمبياد طوكيو باليابان الصيف المقبل.

و بطولة الماستر مبرمجة في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جانفي،و من المنتظر أن تجمع 215 لاعب و 186 لاعبة يمثلون 70 دولة.

و تعد هذه البطولة إحدى جولات بطولة العالم للجيدو و تضم أفضل 16 لاعبا من المصنفين الأوائل عالميا ي كل وزن و مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

و ستشهد بطولة الماستر منافسات قوية بين أبطال العالم في 7 أوزان مختلفة للرجال و السيدات.

و كان قد توجه الوفد الجزائري إلى الدوحة هذا الجمعة وحتما سيخضع للبروتوكول الصحي الصارم المتعلق بفيروس كورونا المستجد والذي فرضته الاتحادية الدولية للجيدو.

وفي هذا الصدد, صرح المدير الفني الوطني بالاتحادية الجزائرية للجيدو, سليم بوطبشة بأنه هذه المشاركة لم تكن سهلة التحضير مع الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

منذ البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت بمدغشقر في شهر ديسمبر، لم يستفد المصارعون الجزائريون إلا من تربص تحضيري واحد دام ثمانية أيام والذي سمح للرياضيين والمدربين بالعمل على الجانب الفني لتصحيح بعض الأخطاء التي يجب تفاديها خلال موعد الدوحة .

و أكد بوطبشة أن موعد الدوحة هو نقطة تحول مهمة للرياضيين، خاصة أولئك القريبين من التأهل للأولمبياد، بالنظر إلى النقاط التي سيتم كسبها.كما أن التواجد فقط في قطر سيضمن 200 نقطة.

وقطع المصارعون الجزائريون تأهلهم لبطولة الدوحة بفضل النتائج التي تحصلوا عليها في البطولة الإفريقية الأخيرةب 1 ذهبية, 3 فضيات و 2 برونزيتان.

ويتعلق الأمر ب عبد الرحمن بن ماضي (31 عالميا/ -90 كلغ), فتحي نورين ( 34 عالميا/ 73 كلغ), صونيا عسلة (31 عامليا / + 78 كلغ) ، كوثر وعلال (32 عالميا / -78 كلغ) وأمينة بلقاضي (32 عالميا /63 كلغ).

وحسب ترتيب الاتحادية الدولية, فإن حظوظ تأهل ''الخضر'' لموعد طوكيو تبقى قائمة.

بالإضافة إلى بطولة الدوحة، سيخوض المصارعون الجزائريون البطولة الإفريقية 2021 في المغرب وبطولة العالم في المجر في جوان 2021.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية