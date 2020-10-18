الصحة العالمية : حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد-19" في العالم بلغت نحو 400 ألف حالة جديدة

سجلت منظمة الصحة العالمية إجمالي 392471 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وهو رقم قياسي منذ بداية المرض ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء العالم إلى 39196259.

ووفقا لسجل منظمة الصحة العالمية سجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة اليومية يوم السبت حيث سجلت 63044 حالة إصابة جديدة.

وحتى يوم السبت سجلت البلاد إجمالي 7896895 حالة إصابة مؤكدة أعلى رقم في العالم.

وفي نفس الوقت سجلت الهند 62212 حالة إصابة جديدة يوم السبت ثاني أكبر زيادة على مستوى العالم ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 7432680 حالة يوم السبت بحسب السجل.

وبالإضافة إلى ذلك أودى الفيروس بحياة 1101298 شخصا حتى يوم السبت حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وخلصت تجربة سريرية للمنظمة إلى أن عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز ليس له تأثير يذكر على مدة بقاء مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 في المستشفى أو فرصهم في النجاة.

وأجرت المنظمة نتائج الدراسة والتي شملت تقييم أربعة أدوية محتملة هي ريمديسيفير ،و هيدروكسي كلوروكين وعقار مضاد لفيروس نقص المناعة المكتسبة مكون من خليط من عقاري لوبينافير وريتونافير وعقار إنترفيرون على 11266 مريضا بالغا في أكثر من 30 دولة.

وقالت المنظمة إن الدراسة وجدت أن الأدوية لم يكن لها تأثير يذكر على ما يبدو على معدل الوفيات أو مدة بقاء مرضى /كوفيد-19/ في المستشفى.

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت استخدام عقار /ريمديسيفير/ للطوارئ في الأول من مايو الماضي -كما أجازت عدة دول استخدامه بعد ذلك.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية