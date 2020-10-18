عمار عباس للإذاعة: مشروع الدستور أولى إهتماما كبيرا بالبيئة

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة معسكر، عمار عباس، إن مشروع الدستور، المعروض للإستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، أولى إهتماما كبيرا للبيئة وربط الحفاظ على البيئة بالتنمية المستدامة.

وأوضح عباس، في "حوار في الدستور" للقناة الأولى، هذا الأحد، أن مشروع الدستور أولى إهتماما كبيرا للبيئة نظرا لأن تدهور البيئة يمس بأهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والحق في الكرامة، مبرزا أن تدهور البيئة قد ينسبب في أمراض مزمنة ما يؤدي إلى المساس بكرامة الإنسان، وقد تسبب في مضاعفات صحية ما قد يؤدي للوفاة وهو في ذلك مساس بحق الإنسان في الحياة.

وأشار إلى أن ديباجة المشروع نصت على أن الشعب الجزائري يظل منشغلا بتدهور البيئة وبالنتائج السلبية للتغير المناخي، كما أنها أكدت - يضيف- على أن الشعب الجزائري حريص على حماية الوسط الطبيعي و الإستعمال العقلاني للموارد الطبيعية والمحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.

وقال :" من هنا يظهر أن مشرع الدستور ربط الحفاظ على البيئة بالتنمية المستدامة عندما تكلم حماية الأجيال القادمة".

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