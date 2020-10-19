كورونا:تسجيل 214 إصابة جديدة و127 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل فيه 127 مريض للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 54606 منها 214 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 54ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة) خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 215 38 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1865 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 39 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن هناك 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و دعاهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الالتزام بارتداء القناع الواقي.