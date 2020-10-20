وهران: وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا بالغاز بعين الترك

توفي ثلاثة أشخاص من بينهم رضيعة هذا الثلاثاء بعين الترك بوهران،اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حسبما علم من المكلف بالإعلام والاتصال لدى مصالح الحماية المدنية للولاية.

وقد وقع هذا الحادث بحي الباهية ببلدية عين الترك والذي تم على اثره تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، رجل يبلغ من العمر 28 سنة وامرأة في الـ 21 من العمر، إضافة إلى رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة،اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء،وفقا لذات المصدر.

وتم تحويل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "مجبر تامي" بعين الترك، كما أشير إليه.