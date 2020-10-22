﻿ مكاتب بريد الجزائر"مجنّدة" للعمل صباح كل جمعة ابتداء من الغد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الخميس عن "تجنيد" مكاتبها للعمل خلال الفترة الصباحية من أيام الجمعة وذلك ابتداء من غد الجمعة 23 أكتوبر الجاري، في اطار استراتيجية المؤسسة التي تهدف لـــ"تحسين نوعية" الخدمات لا سيما في فترات التوافد الكبير للزبائن.

وأوضح بيان للمؤسسة أن بريد الجزائر التي "تولي أهمية بالغة لرفاهية و أريحية زبائنها وخاصة منهم الفئات الأكثر عرضة" و "حرصا على ضمان استمرارية خدماتها عمدت على زيادة الحجم الساعي لمكاتبها البريدية التي تسجل حركة مالية معتبرة (صنف 2 ، صنف1 ، مكتب صنف استثنائية ،القباضات الرئيسية)،من خلال تجنيدها صباح يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا".

وأبرز نفس المصدر أن هذه "المبادرة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة 23 أكتوبر 2020 تندرج في اطار استراتيجية المؤسسة الساعية لتحسين نوعية الخدمات " لا سيما في "فترات التوافد الكبير" وبالتالي "السماح للمواطنين بإجراء مختلف العمليات المالية والبريدية خلال أيام الاجازة".

وذكرت ذات المؤسسة أنه اضافة الى هذا الاجراء "قام بريد الجزائر بوضع برنامج لصب منح معاشات التقاعد لصالح المتقاعدين وكذلك لفائدة جميع المعاشات الاجتماعية الأخرى".

وجددت ذات المؤسسة في بيانها بصفتها "مؤسسة مواطنة نداءها لجميع المواطنين من أجل الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا".