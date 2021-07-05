بريد الجزائر: اطلاق خدمتي الدفع الالكتروني للزكاة وايجار سكنات الترقية والتسيير العقاري

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر، هذا الاثنين، بمناسبة احياء الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، خدمتين جديدتين ستمكن زبائنها من دفع قيمة الزكاة ومستحقات الايجار للمستفيدين من سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر تطبيقات ذكية.

وأوضحت مديرة مؤسسة بريد الجزائر بالنيابة، باية حنوفي، أنه في اطار الجهود الرامية الى تحسين خدمة زبائن مؤسسة بريد الجزائر، تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل اطلاق خدمتين ستسمح لمالكي الحسابات الجارية من دفع أموال الزكاة ومستحقات الايجار عبر تطبيقات إلكترونية.

وأضافت أنه بالنسبة للخدمة الثانية، تم كمرحلة أولى اختيار ولاية قسنطينة نموذجا في انتظار تعميم العملية عبر كامل التراب الوطني لتمكين مالكي سكنات الترقية والتسيير العقاري من دفع الايجار دون التنقل، مشيرة الى أن البويرة ستكون الولاية الثانية التي سيستفيد سكانها من هذه الخدمة.

وككل سنة، أحيت مؤسسة بريد الجزائر ذكرى عيد الاستقلال بتكريم سعاة البريد الذين فازوا في السباق الوطني النهائي وكذا بعض الموظفين من بينهم المشرفون على الموزعات الآلية وشبابيك التحويل الالكتروني، نظير خدمتهم للزبائن، لاسيما خلال جائحة كورونا.

وبالمناسبة، أشادت مديرة المؤسسة بالجهود التي يبذلها عمال بريد الجزائر في سبيل "ترقية الخدمات المقدمة للمواطن"، مشيرة الى أن المورد البشري أصبح يشكل "أحد أهم المحاور الاستراتيجية للمؤسسة".

كما ذكرت بالدور الذي تلعبه المؤسسة في اطار التنسيق والتعاون مع القطاعات والمؤسسات العمومية من أجل تطوير الخدمات الرقمية والدفع الالكتروني.

وحضر الحفل الدي أقامته مؤسسة بريد الجزار الامين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد الرزاق هني، الذي جدد بالمناسبة التزام الوصاية بالتعاون مع الشريك الاجتماعي في اطار "الحوار الجاد لتحسين ظروف العمل".