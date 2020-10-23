عطار يشرع زيارة عمل و تفقد إلى حاسي مسعود

شرع وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الجمعة في زيارة عمل وتفقد إلى حاسي مسعود يعاين خلالها حالة حقل المرق إثر الحريق الذي نشب يوم الأربعاء الماضي في فرن القطار الثاني لمركز المعالجة بالحقل.

وسيعاين السيد عطار خلال هذه الزيارة، التي يرافقه فيها وفد وزاري و كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، المنشآت التي نشب بها الحريق.

كما سيتحادث مع مسؤولي هذا الحقل ولا سيما حول التدابير المتخذة لصيانة هذا الفرن وإعادة تشغيله بعد إنجاز الخبرة اللازمة من طرف المتخصصين في هذا المجال.

و جاء في بيان سابق لسوناطراك أنه ، "و بتاريخ 21 أكتوبر 2020 (الاربعاء) حوالي الساعة 20سا20د مساء شب حريق على مستوى فرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين".

و حسب ذات المصدر ، فانه "تم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة الذين قاموا بتأمين المنطقة قبل إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران ".

كما ذكرت سوناطراك انه في إطار بروتوكول المساعدة المتبادلة ، تم إرسال فرق تدخل مشتركة لحقول حاسي بركين (HBNS) و أورهود لتعزيز فرق تدخل حقل المرق , مما "سمح بالسيطرة على الوضع وإخماد الحريق مع القيام بتبريد الفرن والمنشآت المجاورة لتفادي خطر إعادة الاشتعال".