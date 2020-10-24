الطاقم الطبي الرئاسي ينصح الرئيس تبون بمباشرة "حجر صحي طوعي" لمدة خمسة أيام

نصح الطاقم الطبي لرئاسة الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، ب"مباشرة حجر صحي طوعي" لمدة خمسة أيام بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية بالرئاسة ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت : "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوروناي نصح الطاقم الطبي للرئاسة رئيس الجمهورية بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".