غينيا: ألفا كوندي يفوز بنسبة 59.5 بالمائة من نسبة الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات في غينيا، اليوم السبت، عن فوز الرئيس المنتهية ولايته ألفا كوندي في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا بنسبة 59.5 بالمائة من نسبة الأصوات.

وذكرت اللجنة أن الرئيس كوندي قد فاز في جولة إعادة الانتخابات بنسبة 59.5 بالمائة من نسبة الأصوات، ما سيؤهله لتولي فترة رئاسية ثالثة.

ودوت أصوات إطلاق النار في كوناكري عاصمة غينيا أمس الجمعة وفرقت قوات الأمن محتجين بعدما أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس ألفا كوندي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية تقول المعارضة إنها "غير دستورية".

وكانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في غينيا قد أثارت قلقا في المجتمع الدولي، حيث تجرى في مناخ من التوتر الشديد احتجاجا على ترشح الرئيس ألفا كوندي لولاية جديدة بعد انتخابه بالفعل لتولي رئاسة البلاد عام 2010 كما أعيد انتخابه عام 2015.

وتنافس 12 مرشحا خلال سباق الانتخابات الرئاسية في البلاد التي شهدت قبل عملية التصويت بأيام هجمات شخصية وحوادث وصدامات أوقعت عددا من الجرحى في صفوف أنصار المرشحين الرئيسيين ألفا كوندي، ومرشح المعارضة سيلو دالين ديالو.