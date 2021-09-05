انقلاب في غينيا... والجيش يوقف العمل بالدستور

أطيح، هذا الأحد، بالرئيس الغيني ألفا كوندي في انقلاب عسكري تبنته القوات الخاصة التي أعلنت في تسجيل مصور حل المؤسسات والقاء القبض على الرئيس المخلوع حسبما تناقلته وكالات الأنباء اليوم.

وقال ممثل القوات الخاصة في فيديو مسجل، إنه جرى إلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي، معلنة حل مؤسسات الدولة، وبثت قنوات ووسائل اعلام أجنبية تسجيلاً قالت إنه لأحد الانقلابين باللباس العسكري يؤكد القبض على الرئيس وحل الدستور وكل المؤسسات .

وبثّ الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضا عليه، وأعلن قائد الجيش في غينيا وقف العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود البرية للبلاد حسبما نقلته وسائل اعلامية.