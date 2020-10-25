شبيبة القبائل يواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى

سينشط فريق شبيبة القبائل هذا الثلاثاء مواجهته الودية السادسة أمام فريق الناحية العسكرية الأولى في إطار إستعدادته للموسم الكروي الجديد 2020/2021.

وكشف النادي القبائلي هذا الأحد على موقعه الرسمي أن هذه المباراة الودية ستلعب بداية من الساعة 14:30 بالبليدة، وستكون فرصة للمدرب التونسي يامن الزلفاني للفصل نهائيا في التشكيلة التي سيعتمد عليها خلال الدورة الكروية التي ستنظم يومي 5 و7 نوفمبر الداخل بمشاركة مولودية الجزائر ونادي بارادو بالإضافة إلى نصر حسين داي.

يذكر أن شبيبة القبائل تعرضت مجداد يوم السبت لهزيمة بنتيجة 2-1، خلال المباراة الودية أمام فريق بارادو التي احتضنها ملعب حيدرة، كما أنها تفوقت وديا على اتحاد بسكرة بنتيجة 1-0 اليوم الأربعاء الفارط بالسويدانية بالعاصمة، وواجهت ضمن تربصها السابق بمنطقة أقبو ببجاية، جمعية الأمن الوطني الذي تغلبت عليه بنتيجة 2-0 ونجم مقرة الذي إنهزمت أمامه بنتيجة 0-1 وتعادلت مع أولمبي المدية 3-3، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.