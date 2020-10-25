كورونا : 263 إصابة جديدة و 7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر ، في الوقت الذي تماثل فيه 163 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 56143 حالة منها 263 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39.095 حالة .

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1914 حالة، حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 29 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 25 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.