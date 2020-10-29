مولود بن ناصف لموقع الإذاعة: إشراك مواطنين كملاحظين في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

شدد منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية الجزائر الدكتور مولود بن ناصف على أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يؤكد على ضمان الشفافية المطلقة للاستفتاء حول الدستور المزمع تنظيمه يوم الفاتح من نوفمبر المقبل .

وقال مولود بن ناصف لدى نزوله ضيفا على موقع الإذاعة الجزائرية هذا الخميس أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارا يسمح للمواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية بتسجيل أنفسهم في المندوبية الولائية التي يقطنون بها من أجل حضور عملية التصويت والفرز بصفتهم ملاحظين كما يمكن أن يستعين بهم رؤساء مكاتب التصويت من أجل فرز النتائج وتدوين الملاحظات.

وأشار ضيف ملتيميديا الإذاعة الجزائرية في معرض حديثه إلى أهم المحطات الأساسية التي قامت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار التحضير لموعد الاستفتاء منذ استدعاء الهيئة الناخبة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 15 من سبتمبر 2020 والتي تمثلت أساسا في تأطير المراكز و المكاتب الانتخابية وكذا تفعيل منصة رقمية تسمح للمواطنين بتسجيل أنفسهم

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل