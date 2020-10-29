الفريق شنقريحة يؤكد "حرصه على استعداد الجيش الوطني الشعبي لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة"

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة, هذا الخميس, "حرصه على استعداد الجيش الوطني الشعبي لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة" حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم عقد الفريق شنقريحة لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية قال فيها : "لقد حرصنا دوما على أن تكون إستراتيجيتنا متكاملة الأبعاد ومتماسكة المعايير ومتكيفة بانسجام شديد مع التطورات الجيوسياسية المحيطة بنا، وعليه فقد سعينا وسنبقى نسعى بقوة إلى أن يكون استعدادنا لمواجهة التحديات الأمنية القائمة والمحتملة، لا يعتمد فقط على توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بل نود دائما بأن يكون الوعي لدى الأفراد العسكريين بحجم هذه التحديات، في أعلى درجاته، لأن الوعي بحساسية مهامنا، هو حجر الزاوية لأي خطوة نخطوها في اتجاه المحافظة على أمن الجزائر وتثبيت ركائز استقرارها".

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا:"وإني على يقين، بأنكم واعون أكثر من أي وقت مضى، بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم، ومدركون تمام الإدراك بأن الاضطلاع بهذه المهام لن يتأتى إلا بتحضير مختلف الوحدات، تحضيرا مثاليا، يتناغم مع جسامة هذه المهام النبيلة، لاسيما من خلال التحكم في التجهيزات العصرية والأسلحة المتطورة الموجودة في الحوزة، وهي أعمال جليلة وعظيمة جديرة بالتنويه والإشادة، يتعين عليكم الافتخار بها، كيف لا وهي مستلهمة من الخصال والشمائل والسلوكيات التي اعتنقها أسلافكم وانتصروا بفضلها أثناء ثورتهم التحريرية المباركة".

وأشار البيان الى أنه في "البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقف السيد الفريق وقفة ترحم على روح الشهيد البطل دغين بن علي المدعو سي لطفي الذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار".

وذكر البيان ذاته أن زيارة العمل والتفتيش التي قام بها الفريق شنقريحة إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم تندرج في إطار "مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف القوات والنواحي العسكرية وتزامنا مع انطلاق برنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021 ".