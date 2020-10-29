وزير التجارة يدعو إلى الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد و العطل الوطنية

شدد وزير التجارة، كمال رزيق خلال لقاءين منفصلين جمعه بممثلي تنظيمين للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة الالتزام بنظام المداومة خلال مناسبتي المولد النبوي الشريف والفاتح من نوفمبر، لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع الاستهلاكية .

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي في الفايسبوك أن رزيق أكد خلال اللقاءين المنفصلين اللذين جمعه بكل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة وممثلي الاتحاد في جل ولايات الوطن وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بلنوار على "ضرورة الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية خاصة أن الشعب الجزائري سيحتفي مناسبتين على التوالي المولد النبوي الشريف اليوم الخميس والفاتح من نوفمبر الاحد المقبل ".

و في سياق ذي صلة ، شدد السيد رزيق على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها حصر و مكافحة تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

و في الاخير اشاد الوزير" بالدور البالغ الاهمية الذي يؤديه التجار وكل الشركاء المهنيين في هذا الظرف الصحي الخاص" .