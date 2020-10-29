أوزبيو دي فرانسيسكو: آدم أوناس في "مرحلة التطور" و "أظهر أشياء ممتازة"

يوجد اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس في "مرحلة التطور" حيث "أظهر أشياء ممتازة" خلال فوز فريقه كالياري على نادي كريموناز(1-0) مساء أمس الاربعاء في مباريات الدور الثالث لكأس إيطاليا، حسب مدربه أوزبيو دي فرانسيسكو.

و صرح اللاعب الدولي الايطالي السابق بعد تأهل فريقه قائلا:" أوناس بصدد التطور، لقد اظهر أشياء جميلة (أمام كريموناز)، حيث بإمكانه تقديم تمريرات حاسمة و كذلك التسجيل مباشرة".

ففي لقاء كأس إيطاليا، قام المدرب دي فرانسيسكو بتدوير تعداده و اعطاء الفرصة لمن لم يلعب كثيرا منذ بداية الموسم من بينهم أوناس الذي لم يقم بتحضيرات ما قبل الموسم بسبب انتقاله المتأخر إلى كالياري.

وقد انتقل الدولي الجزائري إلى كالياري في الساعات الأخيرة من "المركاتو الصيفي" على سبيل الاعارة مع اسبقية الشراء، حيث لعب كل فترات اللقاء و كاد يسجل في مناسبتين، لولا تدخل الحارس المنافس.

و سجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب فاراقو (د 69) بعد كرة أساء ردها الحارس فيوداليسو بعد قذفة أرضية للاعب الجزائري.

و يأمل أوناس ان يكون أداؤه مقبولا، حيث يمني نفسه باللعب مجددا كأساسي يوم السبت المقبل لا(سا 45ر20) على ميدان بولونيا لحساي الجولة السادسة للكالتشيو".